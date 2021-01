Paura per Gabriel Garko in ospedale: lui rassicura ma scompare - (Di domenica 31 gennaio 2021) Roberta Damiata L'immagine di Gabriel Garko in ospedale con una flebo al braccio ha creato molta Paura da parte dei fan e richieste di rassicurazioni Non sono bastate le sue rassicurazioni per far tranquillizzare i fan. La foto pubblicata da Gabriel Garko in ospedale con una flebo al braccio ha messo in agitazione i suoi numerosi seguaci. "Oggi flebo, ma va tutto bene", ha scritto senza però dare ulteriori informazioni sul suo reale stato di salute. Le preoccupazioni nascono soprattutto dal fatto che Garko ha recentemente contratto il Covid e questa ulteriore visita in ospedale potrebbe essere dovuta ad alcuni strascichi dell’infezione. "Ora sono immune e per un po' sono tranquillo, ma ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Roberta Damiata L'immagine diincon una flebo al braccio ha creato moltada parte dei fan e richieste dizioni Non sono bastate le suezioni per far tranquillizzare i fan. La foto pubblicata daincon una flebo al braccio ha messo in agitazione i suoi numerosi seguaci. "Oggi flebo, ma va tutto bene", ha scritto senza però dare ulteriori informazioni sul suo reale stato di salute. Le preoccupazioni nascono soprattutto dal fatto cheha recentemente contratto il Covid e questa ulteriore visita inpotrebbe essere dovuta ad alcuni strascichi dell’infezione. "Ora sono immune e per un po' sono tranquillo, ma ...

