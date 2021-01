Napoli, Koulibaly: “Più sereni dopo la vittoria con lo Spezia. Ci dispiace per Gattuso” (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Napoli è chiamato al riscatto dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona. Il difensore azzurro Kalidou Koulibaly commenta ai microfoni di Sky Sport l'avvicinamento al match contro il Parma: "La vittoria con lo Spezia ha riportato un po' di serenità, siamo tornati a vincere dopo la sconfitta contro il Verona che è stata un po' pesante. Volevamo fare di più e vogliamo che la vittoria di giovedì sia un nuovo punto di partenza".caption id="attachment 799618" align="alignnone" width="1024" Koulibaly (getty images)/captionSQUADRAPoi Koulibaly analizza anche la situazione all'interno dello spogliatoio: "Secondo me non c'era nemmeno bisogno dell'intervento del presidente De Laurentiis per dare fiducia a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilè chiamato al riscattola sconfitta contro l'Hellas Verona. Il difensore azzurro Kalidoucommenta ai microfoni di Sky Sport l'avvicinamento al match contro il Parma: "Lacon loha riportato un po' dità, siamo tornati a vincerela sconfitta contro il Verona che è stata un po' pesante. Volevamo fare di più e vogliamo che ladi giovedì sia un nuovo punto di partenza".caption id="attachment 799618" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionSQUADRAPoianalizza anche la situazione all'interno dello spogliatoio: "Secondo me non c'era nemmeno bisogno dell'intervento del presidente De Laurentiis per dare fiducia a ...

