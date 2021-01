Llorente: “A Napoli non ho dato il meglio di me. A Udine possiamo divertirci” (Di domenica 31 gennaio 2021) L'Udinese conquista tre punti e si gode anche l'innesto di Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo è il grande acquisto messo a segno dai friulani per rilanciarsi nella lotta per la salvezza.caption id="attachment 895897" align="alignnone" width="1024" Llorente (getty images)/captionBILANCIOLo stesso Llorente commenta il suo passaggio dal Napoli all'Udinese ai microfoni di Sky Sport: "Appena arrivato mi sono subito trovato bene, ho trovato una bella società e grandi giocatori. Siamo sulla strada giusta, questa vittoria è importante e ci dà fiducia. possiamo ancora migliorare. Sapevamo che era una finale e che lo Spezia avrebbe potuto farci soffrire: siamo stati compatti e ci siamo difesi bene, nel complesso è stata una bella partita. Mi avevano parlato bene della ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) L'se conquista tre punti e si gode anche l'innesto di Fernando. L'attaccante spagnolo è il grande acquisto messo a segno dai friulani per rilanciarsi nella lotta per la salvezza.caption id="attachment 895897" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionBILANCIOLo stessocommenta il suo passaggio dalall'se ai microfoni di Sky Sport: "Appena arrivato mi sono subito trovato bene, ho trovato una bella società e grandi giocatori. Siamo sulla strada giusta, questa vittoria è importante e ci dà fiducia.ancora migliorare. Sapevamo che era una finale e che lo Spezia avrebbe potuto farci soffrire: siamo stati compatti e ci siamo difesi bene, nel complesso è stata una bella partita. Mi avevano parlato bene della ...

