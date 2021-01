LIVE Sci alpino, Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Kristoffersen rinasce e vola in testa, gli azzurri cercano il riscatto (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 11.00 9.43: Strasser all’intermedio ha un ritardo di 47 centesimi 9.42: Perde tantissimo nella seconda parte di gara lo svizzero Yule che accumula 1?56 di ritardo ed è settimo. Ora Strasser 9.42: Yule all’intermedio ha un ritardo di 32 centesimi. C’è il posto al Mondiale in palio 9.41: Inforca prima dell’intermedio lo svizzero Meillard 9.40: Il norvegese Foss-Solevaag tira i remi in barca nella seconda parte di gara e chiude al quarto posto a 95 centesimi. Ora Meillard 9.39: Foss-Solevaag all’intermedio ha un ritardo di 46 centesimi 9.38: Spettacolare discesa del norvegese Kristoffersen che, pur perdendo qualcosa nel finale, va al comando con 23 centesimi su Pinturault. La buona notizia è che la pista sta ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 11.00 9.43: Strasser all’intermedio ha un ritardo di 47 centesimi 9.42: Perde tantissimo nella seconda parte di gara lo svizzero Yule che accumula 1?56 di ritardo ed è settimo. Ora Strasser 9.42: Yule all’intermedio ha un ritardo di 32 centesimi. C’è il posto al Mondiale in palio 9.41: Inforca prima dell’intermedio lo svizzero Meillard 9.40: Il norvegese Foss-Solevaag tira i remi in barca nella seconda parte di gara e chiude al quarto posto a 95 centesimi. Ora Meillard 9.39: Foss-Solevaag all’intermedio ha un ritardo di 46 centesimi 9.38: Spettacolare discesa del norvegeseche, pur perdendo qualcosa nel finale, va al comando con 23 centesimi su Pinturault. La buona notizia è che la pista sta ...

