Juventus U23-Giana Erminio 3-2, i ragazzi di Zauli vincono in rimonta (Di domenica 31 gennaio 2021) La Juventus U23 di Mister Zauli batte la Giana Erminio per 3-2 al Moccagatta di Alessandria nella gara valida per la 21a giornata del Girone A di Serie C. I bianconeri chiudono il primo tempo in svantaggio a causa della doppietta di Corti, pareggiando momentaneamente grazie al bellissimo gol del capitano Raffaele Alcibiade. Nella ripresa i bianconeri ripartono bene e dopo appena due minuti trovano il pareggio con il colpo di testa di Alessandro Brighenti che sfrutta un bel cross di Di Pardo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: pista sempre più calda Al 53? l’episodio che svolta la partita con la Giana Erminio che rimane in 10 per l’espulsione di Madonna. Passano dieci minuti e Brighenti trova la doppietta personale, questa volta dagli 11 metri. ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 31 gennaio 2021) LaU23 di Misterbatte laper 3-2 al Moccagatta di Alessandria nella gara valida per la 21a giornata del Girone A di Serie C. I bianconeri chiudono il primo tempo in svantaggio a causa della doppietta di Corti, pareggiando momentaneamente grazie al bellissimo gol del capitano Raffaele Alcibiade. Nella ripresa i bianconeri ripartono bene e dopo appena due minuti trovano il pareggio con il colpo di testa di Alessandro Brighenti che sfrutta un bel cross di Di Pardo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, scambio in Serie A: pista sempre più calda Al 53? l’episodio che svolta la partita con lache rimane in 10 per l’espulsione di Madonna. Passano dieci minuti e Brighenti trova la doppietta personale, questa volta dagli 11 metri. ...

JuventusTV : Mister #Zauli presenta la prossima sfida dell'#Under23 ???? Tra la voglia di ritrovare la vittoria e la crescita d… - forumJuventus : Cherubini: 'Juve U23, soli e orgogliosi costruiamo il futuro. Presto un secondo Stadium per loro e la… - JuventusFCYouth : ©? Capitan #Alcbiade racconta l'#Under23 ??? La crescita del progetto, i frutti raccolti e gli obiettivi da raggiun… - papukian : RT @khaledalnouss1: Juventus U23 beat Giana Erminio 3-2, the goals scored by Alcibiade & Brighenti (2). - BaraDio99938617 : RT @khaledalnouss1: Juventus U23 beat Giana Erminio 3-2, the goals scored by Alcibiade & Brighenti (2). -