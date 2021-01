Juve Stabia | tutto in dieci minuti | tre punti con la Vibonese al ‘Romeo Menti’

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2Castellammare di(Na)- Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Dopo tre ko consecutivi ed una lunga astinenza dal successo, la compagine di mister Padalino liquida lae si riappropria di una posizione di classifica più congeniale alle velleità e al blasone delle zebrette.pimpante nei primidi gioco con una buona manovra e con una serie di azioni pericolose che però non si concretizzano. Al 24? il primo squillo del match: Laaribi serve Ciotti sulla destra, il tiro del numero 11 che termina sul palo. Al 32? Sciacca commette fallo su Esposito e l’arbitro Zamagni decreta il penalty: Berardocco dagli undici metri porta in vantaggio i campani. Passano 10? e arriva il raddoppio con Borrelli con un destro da fuori area. Nella ripresa un paio di ...

Juve Stabia, la Sala Stampa post Vibonese la voce dei protagonisti al Romeo Menti di Castellammare di: Mister Pasquale Padalino: ' Siamo partiti in maniera diversa da un 3 - 5 - 2 con ...