Governo | Bazoli B riformista | ‘Bettini sbaglia su voto | Pd per Conte ter senza subordinate’ 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 31 gennaio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – E’ sull’eventuale piano B dei democratici che, secondo, il pensiero di Bettini è andato troppo oltre. “Di tutto quello che verrà dopo, dopo il fallimento di questo tentativo che io non mi auguro, discuteremo dopo. Il partito si riunirà e, come ha sempre fatto, deciderà. Decideremo tutti insieme. Siamo attrezzati per ragionare su tutto quello che accadrà”, spiega. Per il deputato di Base, “ilter è assolutamente possibile. Trovo sia una soluzione nell’interesse del Paese in questo momento. Io non ho subordinate da buttare lì, quella è l’unica vera soluzione politica. Se ci saranno elezioni anticipate vedremo. Io condivido la posizione del vice segretario Orlando, quando dice che noi le elezioni non le cerchiamo ma non è fuori dal mondo che ci siano. Quella delle elezioni è una ...