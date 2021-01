Giulia De Lellis contro il GF Vip | “è stato un incubo” | poi svela un retroscena su Damante FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 31 gennaio 2021) In queste ore, l’influencerDesi è cimentata nel gioco delle domande con i fan ed hatoinediti sui suoi ex fidanzati e sul GF Vip. In merito al primo argomento, la ragazza ha raccontato quali siano attualmente i rapporti con i suoi ex e poi ha parlato dei motivi che l’hanno spinta a chiudere con. Sul secondo tema, invece, la protagonista si è confidata con i fan rivelando come sia stata la sua esperienza nel reality show di Canale 5 e per quale ragione l’ha reputata un vero. I fan hanno apprezzato la sincerità ma, a quanto pare, sono rimasti dei dubbi irrisolti. Le parole disul GF VipDeha sbottatoil GF Vip rivelando che la sua avventura è ...