Gattuso: “Il Napoli ha saputo soffrire. Ci mancano gli attaccanti” (Di domenica 31 gennaio 2021) Intervistato da Sky, Gennaro Gattuso ha parlato della vittoria del Napoli sul Parma e della situazione con De Laurentiis, che vede una frizione tra le parti. Queste le sue parole: “Non avevo dubbi che la risposta sarebbe stata positiva. Se avessi avuto percezione che la squadra non mi seguisse e non facesse nulla sarebbe stato meglio andare a casa. Oggi la partita mi è piaciuta. Contro il Parma una squadra tecnica fa sempre fatica perché è una squadra ostica che viene sempre a pressare. Abbiamo annusato i pericoli, abbiamo saputo soffrire. Abbiamo giocato da squadra. Quando ci siamo messi a cinque abbiamo fatto bene. Poi è chiaro che bisogna migliorare. Ma abbiamo un solo attaccante di ruolo, se all’Inter togli Lukaku e Lautaro. Noi oggi abbiamo solo Petagna come attaccante di ruolo”. Perché ha tenuto tanto a ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Intervistato da Sky, Gennaroha parlato della vittoria delsul Parma e della situazione con De Laurentiis, che vede una frizione tra le parti. Queste le sue parole: “Non avevo dubbi che la risposta sarebbe stata positiva. Se avessi avuto percezione che la squadra non mi seguisse e non facesse nulla sarebbe stato meglio andare a casa. Oggi la partita mi è piaciuta. Contro il Parma una squadra tecnica fa sempre fatica perché è una squadra ostica che viene sempre a pressare. Abbiamo annusato i pericoli, abbiamo. Abbiamo giocato da squadra. Quando ci siamo messi a cinque abbiamo fatto bene. Poi è chiaro che bisogna migliorare. Ma abbiamo un solo attaccante di ruolo, se all’Inter togli Lukaku e Lautaro. Noi oggi abbiamo solo Petagna come attaccante di ruolo”. Perché ha tenuto tanto a ...

DiMarzio : Le parole di #Gattuso dopo #NapoliParma - capuanogio : #Gattuso a ruota libera su #DeLaurentiis e il #Napoli. Zero filtri. Zero. La cosa bella è che sai che, anche se p… - marcoconterio : Duro sfogo di #Gattuso sul rapporto col #Napoli a Sky 'Non nego che dopo gli ultimi 15-20 giorni c'è delusione da p… - FinallyGio459 : RT @DiMarzio: Le parole di #Gattuso dopo #NapoliParma - gio_verazzo : @fulviogiuliani Il fatto è che con un attaccante decente anche il Parma avrebbe fatto punti oggi..un Napoli indecen… -