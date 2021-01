Gattuso: «Da due mesi non mi sento a mio agio a Napoli, solo a Castel Volturno» (Di domenica 31 gennaio 2021) Le buone intenzioni sono state tradotte con i fatti «Se avevo percezione che la squadra non ci seguiva era meglio andare a casa. Anche dimettermi, perché in quella situazione può cambiare tutto, perché se vedi una squadra che non ci sta con la testa vai dalla proprietà e ne parli. Oggi la partita mi è piaciuta, giocare con il Parma per una squadra tecnica è dura. Abbiamo saputo soffrire e mi è piaciuto. Quando ci siamo messi a 5 abbiamo fatto molto bene. La squadra è viva, poi dobbiamo migliorare. Mi chiedo cosa dobbiamo fare di più con un solo attaccante di ruolo» Eri molto nervoso nell’ultimo periodo «Io qua sto prendendo schiaffi tutti i giorni, sembra che siamo ultimi in classifica, poi dite che è gente che non conta nulla, ma è difficile. I calciatori girano e leggono. Io non leggo nulla, a me può mandarmi qualcosa il mio avvocato o Lombardo, ma non leggo nulla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Le buone intenzioni sono state tradotte con i fatti «Se avevo percezione che la squadra non ci seguiva era meglio andare a casa. Anche dimettermi, perché in quella situazione può cambiare tutto, perché se vedi una squadra che non ci sta con la testa vai dalla proprietà e ne parli. Oggi la partita mi è piaciuta, giocare con il Parma per una squadra tecnica è dura. Abbiamo saputo soffrire e mi è piaciuto. Quando ci siamo messi a 5 abbiamo fatto molto bene. La squadra è viva, poi dobbiamo migliorare. Mi chiedo cosa dobbiamo fare di più con unattaccante di ruolo» Eri molto nervoso nell’ultimo periodo «Io qua sto prendendo schiaffi tutti i giorni, sembra che siamo ultimi in classifica, poi dite che è gente che non conta nulla, ma è difficile. I calciatori girano e leggono. Io non leggo nulla, a me può mandarmi qualcosa il mio avvocato o Lombardo, ma non leggo nulla ...

