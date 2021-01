GameStop, ora nel mirino c’è l’argento. Boom di ordini in attesa dell’apertura dei mercati (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutti con il fiato sospeso. Tra poche ore (24 ora italiana), all’apertura dei primi mercati, si saprà se davvero quello che da qualche giorno circola sul web avrà luogo. Sarebbe l’argento il nuovo obiettivo delle legioni di piccoli traders che nei giorni scorsi, coordinandosi sui social, hanno fatto esplodere le quotazioni di piccoli titoli come GamStop o Blackberry e mandato gambe all’aria hedge fund che avevano invece scommesso sul ribasso dei titoli. Gli indizi che stia per accadere qualcosa di grosso, si stanno moltiplicando. Sul sito di Apmex, rivenditore statunitensi di metalli preziosi, si legge: “A causa di una domanda senza precedenti di argento fisico, ci è impossibile soddisfare ulteriori richieste, finché non apriranno i mercati”. Un messaggio simile è quello lanciato in rete da Tyler Wall, amministratore delegato di SD ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutti con il fiato sospeso. Tra poche ore (24 ora italiana), all’apertura dei primi, si saprà se davvero quello che da qualche giorno circola sul web avrà luogo. Sarebbeil nuovo obiettivo delle legioni di piccoli traders che nei giorni scorsi, coordinandosi sui social, hanno fatto esplodere le quotazioni di piccoli titoli come GamStop o Blackberry e mandato gambe all’aria hedge fund che avevano invece scommesso sul ribasso dei titoli. Gli indizi che stia per accadere qualcosa di grosso, si stanno moltiplicando. Sul sito di Apmex, rivenditore statunitensi di metalli preziosi, si legge: “A causa di una domanda senza precedenti di argento fisico, ci è impossibile soddisfare ulteriori richieste, finché non apriranno i”. Un messaggio simile è quello lanciato in rete da Tyler Wall, amministratore delegato di SD ...

Noovyis : (GameStop, ora nel mirino c’è l’argento. Boom di ordini in attesa dell’apertura dei mercati) Playhitmusic - - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: GAMESTOP Rete “alternativa - ”Non è un social, non un sito, né un forum ma (per ora) l’ultimo baluardo delle “communit… - Vision_Forex : Wallstreetbets: dopo GameStop ecco il prossimo attacco pianificato per domani! La community ha pianificato per il… - KonradKrafft : Immaginate essere me e dover fare la tesi sull'influenza dei piccoli retailer nel mercato azionario. Poi arriva Wal… - BinaryOptionEU : Le #azioni #AMC hanno avuto un balzo incredibile, poi il tracollo e ora... Una cosa é certa: con il caso #Gamestop… -