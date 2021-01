Frattura del piatto tibiale del ginocchio destro per Sofia Goggia

rtl1025 : ?? Niente #Mondiali e stagione finita per @goggiasofia : nella caduta di #Garmisch l'azzurra ha riportato una fratt… - ItaliaTeam_it : Frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Forza Sofi, ti rialzerai anche questa volta!… - SkySport : Infortunio Goggia, frattura del piatto tibiale per l'azzurra: niente Mondiali di Cortina - mc100796 : RT @ItaliaTeam_it: Frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Forza Sofi, ti rialzerai anche questa volta! ?? #I… - cornelliattilio : RT @ItaliaTeam_it: Frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Forza Sofi, ti rialzerai anche questa volta! ?? #I… -

Ultime Notizie dalla rete : Frattura del

La diagnosi dopo tac e risonanza magnetica alla clinica La Madonnina di Milano parla dicompostapiatto tibialeginocchio destro, Niente intervento chirurgico ma fisioterapia e ...La diagnosi dopo tac e risonanza magnetica alla clinica La Madonnina di Milano parla dicompostapiatto tibialeginocchio destro. Niente intervento chirurgico ma fisioterapia e ...Doccia gelata per la campionessa di velocità, gli esami hanno evidenziato la rottura del piatto tibiale laterale ...Niente Mondiali di Cortina e stagione finita per Sofia Goggia. Nella caduta di Garmisch, mentre rientrava in hotel dopo il rinvio a lunedì del supergigante, l'azzurra ha riportato la frattura composta ...