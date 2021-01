Fisco | lotteria degli scontrini al via Premi da marzo

Leggi su quifinanza

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo quattro anni di rinvii domani parte ufficialmente lacollegata al programma “Italia Cashless” volto a incentivare i pagamenti elettronici. Da lunedì 1 febbraio facendo acquisti con carte e bancomat e presentando alla cassa l’apposito codice si potrà partecipare alle estrazioni mensili che prenderanno il via l’11e a quelle settimanali che inizieranno da giugno. Prevista anche una super estrazione annuale a gennaio del 2022 che vede in palio 5 milioni di euro. A spegnere gli entusiasmi è, tuttavia, Confcommercio. Un esercente su due – secondo i dati della Confederazione – non ha, infatti, aggiornato il registratore di cassa telematico per far partecipare i consumatori. Ad essere pronti sono solo 700mila esercizi commerciali sul milione e mezzo di quelli censiti da Confcommercio. ...