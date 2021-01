Fico esploratore in un campo minato. Tavolo sul programma, ma senza leader (Di domenica 31 gennaio 2021) Si allunga il brodo della crisi. Due giorni di consultazioni sono serviti a produrre un Tavolo. Che però lì intorno non vede seduti i leader. Il presidente “esploratore” Roberto Fico ha convocato per lunedì mattina tutte le forze politiche, che fanno parte di questa maggioranza finita in frantumi e che sono state ascoltate tra sabato e domenica, per iniziare a stilare un nuovo programma di governo. programma che possa portare a un esecutivo Conte ter, come richiesto espressamente da tutti i gruppi tranne che da Italia Viva, che invece non si è sbilanciata sul nome del prossimo premier. Toccherà alla terza carica dello Stato muoversi su un campo minato evitando quei temi che provocherebbero la deflagrazione e cercando il più possibile di sminarli, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Si allunga il brodo della crisi. Due giorni di consultazioni sono serviti a produrre un. Che però lì intorno non vede seduti i. Il presidente “” Robertoha convocato per lunedì mattina tutte le forze politiche, che fanno parte di questa maggioranza finita in frantumi e che sono state ascoltate tra sabato e domenica, per iniziare a stilare un nuovodi governo.che possa portare a un esecutivo Conte ter, come richiesto espressamente da tutti i gruppi tranne che da Italia Viva, che invece non si è sbilanciata sul nome del prossimo premier. Toccherà alla terza carica dello Stato muoversi su unevitando quei temi che provocherebbero la deflagrazione e cercando il più possibile di sminarli, ...

