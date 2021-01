Cecchinato-Fucsovics in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Melbourne 2 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) Marco Cecchinato e Marton Fucsovics saranno opposti al primo turno del Murray River Open 2021, evento in scena a Melbourne. L’azzurro dovrà vedersela contro un avversario che offre il meglio di sé sul veloce, dotato di un servizio potenzialmente devastante e colpi solidi da fondocampo. Cecchinato dovrà usufruire di ogni sua intuizione tattica per superare lo scoglio ungherese. Il match andrà in scena lunedì 1 febbraio, come terzo match sul campo 14, a partire dalle ore 00.30 italiane (dopo Paul-Norrie). La copertura televisiva è affidata a Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con live streaming proposto sulla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito. ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Marcoe Martonsaranno opposti al primo turno del Murray River Open, evento in scena a. L’azzurro dovrà vedersela contro un avversario che offre il meglio di sé sul veloce, dotato di un servizio potenzialmente devastante e colpi solidi da fondocampo.dovrà usufruire di ogni sua intuizione tattica per superare lo scoglio ungherese. Il match andrà in scena lunedì 1 febbraio, come terzo match sul campo 14, a partire dalle ore 00.30 italiane (dopo Paul-Norrie). La copertura televisiva è affia Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con liveproposto sulla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito. ...

