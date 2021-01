Cagliari-Sassuolo, Di Francesco: “Oggi sono 2 punti persi, questa gara era da vincere. Mercato? Da Giulini mi aspetto una cosa” (Di domenica 31 gennaio 2021) Una luce in fondo al tunnel, ma Oggi bisognava vincere.Serie A, 20a giornata: l’Atalanta dominata dalla Lazio, il Genoa schianta il Crotone. Risultati e classificaQueste le parole dell'allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco, intervenuto in seguito alla sfida di Serie A contro il Sassuolo. Il tecnico della compagine rossoblu ha spiegato - ai microfoni di Sky Sport - cosa non è andato nella gara della Sardegna Arena, affermando comunque di aver visto comunque una prestazione positiva da parte dei suoi. Un pareggio per 1-1 che, tuttavia, non serve a molto ai sardi, ancora nelle zone basse della classifica. Ecco le parole di Di Francesco:"Non facile analizzare una partita del genere, dopo aver fatto una prestazione buona contro un avversario forte e ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Una luce in fondo al tunnel, mabisognava.Serie A, 20a giornata: l’Atalanta dominata dalla Lazio, il Genoa schianta il Crotone. Risultati e classificaQueste le parole dell'allenatore delEusebio Di, intervenuto in seguito alla sfida di Serie A contro il. Il tecnico della compagine rossoblu ha spiegato - ai microfoni di Sky Sport -non è andato nelladella Sardegna Arena, affermando comunque di aver visto comunque una prestazione positiva da parte dei suoi. Un pareggio per 1-1 che, tuttavia, non serve a molto ai sardi, ancora nelle zone basse della classifica. Ecco le parole di Di:"Non facile analizzare una partita del genere, dopo aver fatto una prestazione buona contro un avversario forte e ...

