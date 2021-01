Atalanta Lazio, probabili formazioni: tornano Luis Alberto e Correa (Di domenica 31 gennaio 2021) Atalanta Lazio, Gasperini perde Romero – positivo al Covid – a poche ore dal match; Inzaghi ritrova Luis Alberto e Correa Di nuovo Atalanta–Lazio. Per la seconda volta in questa settimana, Inzaghi sfida Gasperini e lo fa con la formazione titolare. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Luis Alberto tornerà ad illuminare la squadra dal primo minuto, recuperato dall’operazione all-appendice; così come tornerà Correa nel blocco dei titolari accanto ad Immobile. In difesa, Patric sembra in vantaggio sul nuovo arrivato Musacchio per chiudere il terzetto difensivo con Acerbi e Radu. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021), Gasperini perde Romero – positivo al Covid – a poche ore dal match; Inzaghi ritrovaDi nuovo. Per la seconda volta in questa settimana, Inzaghi sfida Gasperini e lo fa con la formazione titolare. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24tornerà ad illuminare la squadra dal primo minuto, recuperato dall’operazione all-appendice; così come tornerànel blocco dei titolari accanto ad Immobile. In difesa, Patric sembra in vantaggio sul nuovo arrivato Musacchio per chiudere il terzetto difensivo con Acerbi e Radu.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, ...

