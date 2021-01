Ad un mese dal Vax Day vaccinato un italiano su trenta (Di domenica 31 gennaio 2021) Su una popolazione di poco più di 60 milioni di abitanti, il governo grillino è riuscito a vaccinare quasi un italiano su trenta. A ieri, ad un mese dal Vax Day, sono 1.895.483 in totale i vaccinati in Italia. Tra questi 1.139.473 sono donne mentre 673.532 sono uomini. La maggioranza delle persone a cui è stata somministrato il vaccino è compresa nella fascia d’età tra i 50 e i 59 anni: 503.985. Numerosi anche i vaccinati compresi tra i 40 e i 49 anni (373.277). Sono state somministrate l’81,5% delle 2.324.985 dosi consegnate. Se l’Italia grillina non preme sull’acceleratore, di questo passo, ci vorranno 30 mesi, quasi 3 anni per vaccinare tutti e all’incirca 2 anni per raggiungere quella che viene considerata la soglia dell’immunità di gregge. Leggi su laprimapagina (Di domenica 31 gennaio 2021) Su una popolazione di poco più di 60 milioni di abitanti, il governo grillino è riuscito a vaccinare quasi unsu. A ieri, ad undal Vax Day, sono 1.895.483 in totale i vaccinati in Italia. Tra questi 1.139.473 sono donne mentre 673.532 sono uomini. La maggioranza delle persone a cui è stata somministrato il vaccino è compresa nella fascia d’età tra i 50 e i 59 anni: 503.985. Numerosi anche i vaccinati compresi tra i 40 e i 49 anni (373.277). Sono state somministrate l’81,5% delle 2.324.985 dosi consegnate. Se l’Italia grillina non preme sull’acceleratore, di questo passo, ci vorranno 30 mesi, quasi 3 anni per vaccinare tutti e all’incirca 2 anni per raggiungere quella che viene considerata la soglia dell’immunità di gregge.

