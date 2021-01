Volevano sparare a Nancy Pelosi, arrestate due donne che parteciparono all'assalto al Congresso (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono scattate le manette in Pennsylvania per Dawn Bancroft e Diana Santos - Smith, identificate grazie ad un video inviato agli inquirenti in 12 gennaio. Le due donne hanno fatto parte dell'assalto ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono scattate le manette in Pennsylvania per Dawn Bancroft e Diana Santos - Smith, identificate grazie ad un video inviato agli inquirenti in 12 gennaio. Le duehanno fatto parte dell'...

