«Vogliamo dedicare una statua a Gigi Riva | ma una legge fascista ce lo vieta»

Su The Post International, Luca Telese intervista Pietro Porcella, giornalista sardo, che abita in Florida. Nel 2015 fu il primo a lanciare l'idea di una statua gigante dedicata a Gigi Riva. Lo fece attraverso un articolo su America Oggi, quotidiano di New York. Avrebbe dovuto essere posizionata in piazza Manlio Scopigno, a Cagliari. All'inizio sembrò un'idea irrealizzabile, ma Scopella non si è arreso. Negli anni, ha preparato bozzetti, avviato una sottoscrizione e costituito un comitato per la statua. Dovrebbe ritrarre Riva impegnato in una delle sue acrobazie. «Ci piacerebbe che sorgesse a Sant'Elia, perché è un quartiere a cui Gigi è molto legato, è una periferia che si sta riqualificando, è il luogo del suo stadio, è quello da cui partiva da ragazzo con il suo amico pescatore

