Vigorito | “Abbiamo una fissazione | passare l’esistenza in Serie A”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAltro giro, altra corsa. Stasera per il Benevento c’è l’Inter, seconda forza del campionato e favorita per lo scudetto. Orestenon si scompone, sa che alla sua squadra ha già visto fare qualche miracolo. Chissà che non possa accadere anche a San Siro, in un match sulla carta proibitivo. Il presidente giallorosso in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha sottolineato i concetti basilari del progetto dichiarando a chiare lettere la sua: “Vogliamola nostra esistenza inA”. Parole che faranno certamente piacere ai tifosi, pronti per un’altra notte da sogno. “A inizio campionato se ci avessero chiesto quanti punti contavamo di avere alla fine del girone di andata ci saremmo accontentati anche di qualcosa in meno – ha dichiarato ...