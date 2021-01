Serie B | probabili formazioni della 20a giornata

(Di sabato 30 gennaio 2021) La 20adi campionato diB, prima del girone di ritorno, si è aperta ieri sera con il derby tra Vicenza e Venezia terminato 0-0 e si concluderà lunedì con la gara tra Reggina e Salernitana. Big match oggi tra Empoli e Frosinone e domani tra Spal e Monza. Ecco lediB.gare del sabato Ascoli – Brescia (ore 14) Partita speciale per il tecnico delle rondinelle Dionigi, protagonista lo scorso annosalvezza dell’Ascoli. Bianconeri ultimi in classifica con 14 punti. Nell’ultima partita 0-0 in casa contro il Chievo. Subito convocato il neo-acquisto Dionisi. Il Brescia è la principale delusione del campionato, 13o posto e soli 3 punti di vantaggio sui playout. ...

AndreaInterNews : RT @internewsit: Inter-Benevento (Serie A): le probabili formazioni della 20ª giornata - - internewsit : Inter-Benevento (Serie A): le probabili formazioni della 20ª giornata - - Fprime86 : RT @SkySport: Probabili formazioni di Sampdoria-Juventus - Fprime86 : RT @SkySport: Probabili formazioni di Inter-Benevento - zazoomblog : Serie A probabili formazioni 20ª giornata - #Serie #probabili #formazioni #giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie probabili

... che garantisce tutte le partite del campionato diB in diretta streaming video . Per ...FORMAZIONI ENTELLA COSENZA Leformazioni della sfida tra Entella e Cosenza allo ...Per assistere alla partita diC resta comunque valido l'appuntamento con il portale Eleven ...FORMAZIONI FERMANA SUDTIROL Leformazioni della sfida tra Fermana e Sudtirol ...Torino Fiorentina non va oltre il pareggio per 1-1: granata in doppia superiorità numerica non vincono. L'anticipo sorride alla Sampdoria ...Pisa-Reggiana è una gara valida per la prima giornata di ritorno in serie B. Probabili formazioni, precedenti e curiosità del match.