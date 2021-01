Sampdoria-Juventus, Bentancur: “Preferisco giocare da regista, ma da mezzala vedo più la porta. Il tiro da fuori? In allenamento…” (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono soddisfatto, ho ritrovato la forma fisica che volevo e mi sento bene. Tutti stiamo bene a centrocampoAl termine della sfida di "Marassi", il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur, ha commentato ai microfoni di "Sky Sport", la vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Di seguito le dichiarazioni dell'uruguaiano.ORA 20 GIORNI DI FUOCO - "Sappiamo che dobbiamo pensare di partita in partita, oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto".PIU' LANCI IN VERTICALE - "Anche a me piacerebbe farlo più spesso. Anche il mister me lo chiede, oggi l’ho fatto e sono contento, devo farlo di più".LE QUALITA' DEL CENTROCAMPO E ARTHUR McKENNIE - "Stiamo facendo tutti bene, in mezzo stiamo bene tutti. Chi scende in campo vuole fare il meglio e tutti lo stiamo facendo. Sono contento per i miei compagni. Ruolo? Mi piace di più fare il ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono soddisfatto, ho ritrovato la forma fisica che volevo e mi sento bene. Tutti stiamo bene a centrocampoAl termine della sfida di "Marassi", il centrocampista della, Rodrigo, ha commentato ai microfoni di "Sky Sport", la vittoria ottenuta contro la. Di seguito le dichiarazioni dell'uruguaiano.ORA 20 GIORNI DI FUOCO - "Sappiamo che dobbiamo pensare di partita in partita, oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto".PIU' LANCI IN VERTICALE - "Anche a me piacerebbe farlo più spesso. Anche il mister me lo chiede, oggi l’ho fatto e sono contento, devo farlo di più".LE QUALITA' DEL CENTROCAMPO E ARTHUR McKENNIE - "Stiamo facendo tutti bene, in mezzo stiamo bene tutti. Chi scende in campo vuole fare il meglio e tutti lo stiamo facendo. Sono contento per i miei compagni. Ruolo? Mi piace di più fare il ...

