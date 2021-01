Prada Cup, Francesco Bruni: “Ineos, ti aspettiamo! Luna Rossa trasformata in cinque giorni” (Di sabato 30 gennaio 2021) Per la terza volta nella storia Luna Rossa ha raggiunto la finalissima di Prada Cup (che nelle edizioni del 2000 e 2007 si chiamava ancora Louis Vuitton Cup). Dal 13 al 22 febbraio affronterà i britannici di Ineos Team UK in una serie al meglio delle 13 regate che promette emozioni vibranti. Il Team Prada Pirelli ha chiuso il discorso semifinali in appena due giorni, rifilando un secco ed inappellabile 4-0 ad American Magic. Gli statunitensi si sono rivelati realmente competitivi solo nel corso della terza regata, persa di 35?: nelle altre è andato in scena un autentico dominio da parte dell’imbarcazione italiana. Poco dopo aver tagliato il traguardo, Francesco Bruni, uno dei due timonieri di Luna Rossa, ha subito ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Per la terza volta nella storiaha raggiunto la finalissima diCup (che nelle edizioni del 2000 e 2007 si chiamava ancora Louis Vuitton Cup). Dal 13 al 22 febbraio affronterà i britannici diTeam UK in una serie al meglio delle 13 regate che promette emozioni vibranti. Il TeamPirelli ha chiuso il discorso semifinali in appena due, rifilando un secco ed inappellabile 4-0 ad American Magic. Gli statunitensi si sono rivelati realmente competitivi solo nel corso della terza regata, persa di 35?: nelle altre è andato in scena un autentico dominio da parte dell’imbarcazione italiana. Poco dopo aver tagliato il traguardo,, uno dei due timonieri di, ha subito ...

