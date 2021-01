Perché ha ragione l'assessore Morcone sulle bandiere strappate di Napoli (Di sabato 30 gennaio 2021) La critica del prefetto e oggi assessore regionale Mario Morcone alle bandiere istituzionali sgualcite, strappate e ammainate fuori il consiglio comunale di Napoli potrebbe sembrare simbolica, ma Morcone indovina una metafora efficace. Perché proprio quella amministrazione comunale che ha fatto delle battaglie simboliche la sua bandiera ideale, fallisce anche sui simboli come le bandiere reali. De Magistris e le sue diverse giunte non hanno infatti portato a casa un risultato che pertenesse alla sfera delle politiche concrete: indici di efficienza migliorati, trasporti potenziati, servizi alle imprese e cittadini efficienti, riscossione puntuale dei crediti inevasi. Niente di tutto ciò. La forza di de Magistris, invece, è stata proprio ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) La critica del prefetto e oggiregionale Marioalleistituzionali sgualcite,e ammainate fuori il consiglio comunale dipotrebbe sembrare simbolica, maindovina una metafora efficace.proprio quella amministrazione comunale che ha fatto delle battaglie simboliche la sua bandiera ideale, fallisce anche sui simboli come lereali. De Magistris e le sue diverse giunte non hanno infatti portato a casa un risultato che pertenesse alla sfera delle politiche concrete: indici di efficienza migliorati, trasporti potenziati, servizi alle imprese e cittadini efficienti, riscossione puntuale dei crediti inevasi. Niente di tutto ciò. La forza di de Magistris, invece, è stata proprio ...

genesdegenes : RT @nonnaacasa: @genesdegenes Lui lo chiama buon senso. Spero solo che abbiano la 'fortuna' di aver ragione, perché a seguire il buon senso… - nonnaacasa : @genesdegenes Lui lo chiama buon senso. Spero solo che abbiano la 'fortuna' di aver ragione, perché a seguire il bu… - whatareu13 : Spoiler: Stefania gli ha dato ragione perché ha ragione ?? #tzvip - eia58 : RT @sergiogali5: Ditemi pure che non capisco un cazzo di calcio e probabilmente avete ragione, ma a me non dispiace che #Sanchez sia rimast… - robigianna1 : @Cristin04184242 Giulia in questo caso ha ragione da vendere e chi dice il contrario è perché non sa essere un mini… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché ragione Perché ha ragione l'assessore Morcone sulle bandiere strappate di Napoli

Perché a volte anche i simboli hanno bisogno della prosa dell'amministrazione e non della poesia dei tweet inneggianti alle comunità d'amore a cui de Magistris ci ha abituato.

Atalanta - Lazio, le chiavi tattiche della sfida

... forse anche per questa ragione. Alla fine è stata la squadra di Gasperini a spuntarla, nonostante ... Tutto questo non è stato sufficiente per passare il turno, perché l'Atalanta è riuscita a limitare ...

Social e minori, perché il Garante per la privacy ha ragione su TikTok, Facebook e Instagram (e le sfide non... Corriere della Sera a volte anche i simboli hanno bisogno della prosa dell'amministrazione e non della poesia dei tweet inneggianti alle comunità d'amore a cui de Magistris ci ha abituato.... forse anche per questa. Alla fine è stata la squadra di Gasperini a spuntarla, nonostante ... Tutto questo non è stato sufficiente per passare il turno,l'Atalanta è riuscita a limitare ...