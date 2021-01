Padre e fratello faccia a faccia al GF Vip: la reazione di Nicolò Zenga è immediata. E chiarissima (Di sabato 30 gennaio 2021) Di sicuro tra i momenti più intensi della puntata di venerdì 29 gennaio del GF Vip il confronto tra Walter Zenga e il figlio Andrea. C’era dunque attesa per l’incontro Padre-figlio che non si parlavano da 14 anni anche perché spesso nella Casa Zenga junior ha raccontato il difficile legame con suo papà e quanto lo faccia soffrire questo distacco. “Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi, ma la verità è quella che viene raccontata – ha esordito Walter – Tu dici che non hai ricordi di infanzia, ma io ce li ho. Io ero sempre in giro per il mondo, ma mi assumo le mie responsabilità. Io mi prendo e mie responsabilità e ti dico solo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perché io ci sono e ci sono sempre stato, ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo”. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Di sicuro tra i momenti più intensi della puntata di venerdì 29 gennaio del GF Vip il confronto tra Waltere il figlio Andrea. C’era dunque attesa per l’incontro-figlio che non si parlavano da 14 anni anche perché spesso nella Casajunior ha raccontato il difficile legame con suo papà e quanto losoffrire questo distacco. “Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi, ma la verità è quella che viene raccontata – ha esordito Walter – Tu dici che non hai ricordi di infanzia, ma io ce li ho. Io ero sempre in giro per il mondo, ma mi assumo le mie responsabilità. Io mi prendo e mie responsabilità e ti dico solo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perché io ci sono e ci sono sempre stato, ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo”. (Continua ...

