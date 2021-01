Netflix | le novità di febbraio | arriva Lady Gaga

Leggi su biccy

(Di sabato 30 gennaio 2021) Lediche usciranno nel secondo mese del 2021 sono moltissime. “Quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta per l’appuntamento di San Valentino” – ha scrittosu Twitter, andando poi ad elencare i suoi protagonisti – “Zendaya, Noah Centineo,, Riccardo Scamarcio, Samara Morgan…”. La prima settimana disarà resa disponibile la quarta stagione di The Good Place, la seconda di H-Helena e Malcolm & Marie con Zendaya. A San Valentino sarà invece la volta di(già nel catalogo dicol documentario Five Foot Two) con il film A Star Is Born con Bradley Cooper. Chiude il mese Confusi e Felici, film con Claudio Bisio e Marco Giallini. 01/02 The good place: Stagione 4 01/02 The ring ...