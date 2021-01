MotoGP, Brad Binder e la tradizione sudafricana (Di sabato 30 gennaio 2021) Il giovane Brad Binder è approdato in MotoGP dalla porta principale, vestendo da subito i colori ufficiali di KTM. Una carriera, quella del sudafricano, quasi interamente legata al marchio austriaco. Nel 2020, suo anno d’esordio in MotoGP, ha conquistato la sua prima vittoria già al terzo GP stagionale. Così facendo, ha regalato alla casa di Mattighofen il primo storico successo in top class. Grazie al grande progresso tecnico ed a personaggi di spicco come Pit Beirer (direttore sportivo KTM), Stefan Pierer (CEO di KTM) e Mike Leitner (team principal); Brad Binder e KTM ora possono puntare davvero in alto. Il viaggio di Brad Binder fino all’arrivo in MotoGP Nato a Potchefstroom nell’agosto del 1995, il giovane ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Il giovaneè approdato indalla porta principale, vestendo da subito i colori ufficiali di KTM. Una carriera, quella del sudafricano, quasi interamente legata al marchio austriaco. Nel 2020, suo anno d’esordio in, ha conquistato la sua prima vittoria già al terzo GP stagionale. Così facendo, ha regalato alla casa di Mattighofen il primo storico successo in top class. Grazie al grande progresso tecnico ed a personaggi di spicco come Pit Beirer (direttore sportivo KTM), Stefan Pierer (CEO di KTM) e Mike Leitner (team principal);e KTM ora possono puntare davvero in alto. Il viaggio difino all’arrivo inNato a Potchefstroom nell’agosto del 1995, il giovane ...

