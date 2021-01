Luna Rossa in finale di Prada Cup, i precedenti! Quando si chiamava Louis Vuitton Cup… (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa ha demolito American Magic con un sonoro 4-0 e si è qualificata alla finale della Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione italiana se la dovrà vedere contro Ineos Uk in un confronto diretto che si preannuncia estremamente equilibrato, appassionato, avvincente, incerto. James Spithill e compagni hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro lo scafo britannico timonato da Ben Ainslie, quattro volte Campione Olimpico e grandissimo fuoriclasse in partenza, dove si scontrerà con il rinominato Pitbull. Luna Rossa ha raggiunto questo traguardo per la terza volta nella storia. La flotta del patron Patrizio Bertelli avrà la possibilità di scendere in acqua per avere la possibilità di ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)ha demolito American Magic con un sonoro 4-0 e si è qualificata alladellaCup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione italiana se la dovrà vedere contro Ineos Uk in un confronto diretto che si preannuncia estremamente equilibrato, appassionato, avvincente, incerto. James Spithill e compagni hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro lo scafo britannico timonato da Ben Ainslie, quattro volte Campione Olimpico e grandissimo fuoriclasse in partenza, dove si scontrerà con il rinominato Pitbull.ha raggiunto questo traguardo per la terza volta nella storia. La flotta del patron Patrizio Bertelli avrà la possibilità di scendere in acqua per avere la possibilità di ...

RaiNews : Ad Auckland inizia alla grande il cammino della barca italiana #lunarossa #Pradacup - Tg3web : Luna Rossa a vele spiegate nelle acque di Aukland. Il team italiano vince la prima regata della semifinale dell'Ame… - zazoomblog : Prada Cup Luna Rossa stellare! Asfalta American Magic 4-0 e approda in Finale! - #Prada #Rossa #stellare! #Asfalta - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa epica! Spazza via 4-0 American Magic, è in Finale! - SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa travolge 4-0 American Magic e raggiunge in... -