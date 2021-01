Liga 2020/2021: il Valencia ritrova la vittoria, Elche sconfitto da un gol di Wass (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Valencia ha sconfitto l’Elche per 1-0, nel corso della ventunesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Gli uomini di Gracia hanno avuto la meglio grazie a una prestazione corale convincente, resa vincente da una rete di Wass al 22?, letale su assist del solito Guedes. Tra le mura amiche del Mestalla, il Valencia ha peraltro sbagliato un calcio di rigore, ghiotta occasione per raddoppiare: al 33?, Soler non ha dimostrato la consueta freddezza dal dischetto. L’Elche ha provato a difendersi e ripartire, primo obiettivo realizzato parzialmente, secondo decisamente meno. La compagine guidata dal tecnico argentino Almiron dovrà cambiare marcia, così da provare a raggiungere l’Osasuna ed evitare un’inevitabile retrocessione. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilhal’per 1-0, nel corso della ventunesima giornata dellaspagnola. Gli uomini di Gracia hanno avuto la meglio grazie a una prestazione corale convincente, resa vincente da una rete dial 22?, letale su assist del solito Guedes. Tra le mura amiche del Mestalla, ilha peraltro sbagliato un calcio di rigore, ghiotta occasione per raddoppiare: al 33?, Soler non ha dimostrato la consueta freddezza dal dischetto. L’ha provato a difendersi e ripartire, primo obiettivo realizzato parzialmente, secondo decisamente meno. La compagine guidata dal tecnico argentino Almiron dovrà cambiare marcia, così da provare a raggiungere l’Osasuna ed evitare un’inevitabile retrocessione. Il ...

