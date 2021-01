L’ex comandante dei carabinieri, Tullio Del Sette, condannato a dieci mesi per il caso Consip (Di sabato 30 gennaio 2021) Il generale Tullio Del Sette è stato condannato per aver rivelato, quando era al comando dell’Arma, il segreto di ufficio circa le indagini su Alfredo Romeo. ROMA – Tullio Del Sette è stato condannato a dieci mesi, con pena sospesa, nell’ambito di un processo-stralcio della maxi inchiesta sul caso Consip. Lo ha deciso l’ottava sezione collegiale del Tribunale di Roma. Tullio Del Sette, accusa e condanna L’ex comandante generale dell’Arma dei carabinieri è stato condannato per il reato di rivelazione del segreto di ufficio e favoreggiamento. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche. La Procura ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021) Il generaleDelè statoper aver rivelato, quando era al comando dell’Arma, il segreto di ufficio circa le indagini su Alfredo Romeo. ROMA –Delè stato, con pena sospesa, nell’ambito di un processo-stralcio della maxi inchiesta sul. Lo ha deciso l’ottava sezione collegiale del Tribunale di Roma.Del, accusa e condannagenerale dell’Arma deiè statoper il reato di rivelazione del segreto di ufficio e favoreggiamento. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche. La Procura ...

