La legge vieta l’aborto: migliaia di cittadini scendono in piazza (Di domenica 31 gennaio 2021) Terza notte consecutiva di proteste in oltre 20 città della Polonia contro la nuova norma restrittiva sull’aborto. proteste in tutte le città della Polonia ~ https://t.co/wpP8uFcIRj — vanni santoni (@vannisantoni) January 28, 2021 Ieri, 29 gennaio, numerosi manifestanti sono scesi nelle strade e piazze di Varsavia, Danzica e altre città della Polonia per la terza L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 31 gennaio 2021) Terza notte consecutiva di proteste in oltre 20 città della Polonia contro la nuova norma restrittiva sul. proteste in tutte le città della Polonia ~ https://t.co/wpP8uFcIRj — vanni santoni (@vannisantoni) January 28, 2021 Ieri, 29 gennaio, numerosi manifestanti sono scesi nelle strade e piazze di Varsavia, Danzica e altre città della Polonia per la terza L'articolo proviene da YesLife.it.

fattoquotidiano : Polonia, le voci delle donne in piazza contro la legge che vieta l’aborto: così la loro lotta è diventata simbolo d… - fattoquotidiano : Continuano le proteste in Polonia contro la legge che vieta l'aborto [Video] - Tg3web : Torna in piazza la protesta delle donne polacche contro la legge che vieta l'aborto, entrata in vigore ieri. Manife… - su_sartadori : RT @beabri: #Polonia. Per il terzo giorno di fila continuano le manifestazioni contro la legge che vieta l'#aborto. Migliaia di persone sfi… - TaszuC : RT @beabri: #Polonia. Per il terzo giorno di fila continuano le manifestazioni contro la legge che vieta l'#aborto. Migliaia di persone sfi… -