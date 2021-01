Inter-Benevento 4-0: Lu-La in gol, i nerazzurri rispondono al Milan (Di sabato 30 gennaio 2021) A San Siro la squadra di Conte batte il Benevento e rimane in scia del Milan capolista. Nel primo tempo un autogol sblocca il match poi nella ripresa i nerazzurri la chiudono La vittoria doveva arrivare e l’Inter di Conte, senza affanni, batte a San Siro il Benevento. I nerazzurri non soffrono la pressione del risultato dei cugini rossoneri e rimangono in scia. Match che si apre subito con un autorete ma nella ripresa Lautaro e Lukaku archiviano la pratica. La partita Inter in campo con Eriksen dall’inizio ed è proprio dal danese che nei primi minuti passano tutte trame di gioco dei nerazzurri. Lo stesso Eriksen al 7? mette lo zampino per il vantaggio della Beneamata: il numero 24 calcia una punizione e Improta prova a deviare fuori ma il ... Leggi su zon (Di sabato 30 gennaio 2021) A San Siro la squadra di Conte batte ile rimane in scia delcapolista. Nel primo tempo un autogol sblocca il match poi nella ripresa ila chiudono La vittoria doveva arrivare e l’di Conte, senza affanni, batte a San Siro il. Inon soffrono la pressione del risultato dei cugini rossoneri e rimangono in scia. Match che si apre subito con un autorete ma nella ripresa Lautaro e Lukaku archiviano la pratica. La partitain campo con Eriksen dall’inizio ed è proprio dal danese che nei primi minuti passano tutte trame di gioco dei. Lo stesso Eriksen al 7? mette lo zampino per il vantaggio della Beneamata: il numero 24 calcia una punizione e Improta prova a deviare fuori ma il ...

