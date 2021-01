I 3 giorni di Fico per trovare una soluzione. Oggi le consultazioni SPECIALE TGLA7 (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera, ricevuto il mandato esplorativo dal Capo dello Stato comincerà nel pomeriggio il suo giro. L'obiettivo è verificare se esistono le condizioni per ricucire con Renzi e dar ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera, ricevuto il mandato esplorativo dal Capo dello Stato comincerà nel pomeriggio il suo giro. L'obiettivo è verificare se esistono le condizioni per ricucire con Renzi e dar ...

matteosalvinimi : Fico? Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano. Altri giorni persi, l’Italia che lavora non ne può più.… - Rinaldi_euro : (AGI) - Roma, 29 gen. - 'Fico? Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano. Altri giorni persi, l'Italia che lavor… - Avvenire_Nei : L'incarico a Fico, il piano B di Mattarella - angelo_falanga : RT @PieroLatino: I giorni della sberla... #refusando #iGiorniDellaMerla #Fico #Renzi #mandatoesplorativo #memes #crisidigoverno #renzifuori… - villani_e : RT @PieroLatino: I giorni della sberla... #refusando #iGiorniDellaMerla #Fico #Renzi #mandatoesplorativo #memes #crisidigoverno #renzifuori… -