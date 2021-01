Governo, Zingaretti: “Conte unico in grado di raccogliere consensi necessari” (Di sabato 30 gennaio 2021) Consultazioni Governo news. “Sosteniamo l’iniziativa assunta dal presidente Mattarella per superare la crisi di Governo. Bisogna fare presto. C’è una distanza ormai quasi insopportabile tra il sentimento degli italiani e le loro preoccupazioni quotidiane e un dibattito politico ai più incomprensibile, chiuso in se stesso, in alcuni casi mosso da soli interessi personali o di partito”. Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd, in un post su Facebook. Consultazioni Governo news, Zingaretti: “Mantenere la dignità della politica, Governo ampio su programma vincolante e strategico” “Mantenere la dignità della politica è un tutt’uno con la ricostruzione di un Governo ampio fondato su un programma vincolante e strategico”, aggiunge il segretario Pd. “Se si perde la dignità ... Leggi su urbanpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Consultazioninews. “Sosteniamo l’iniziativa assunta dal presidente Mattarella per superare la crisi di. Bisogna fare presto. C’è una distanza ormai quasi insopportabile tra il sentimento degli italiani e le loro preoccupazioni quotidiane e un dibattito politico ai più incomprensibile, chiuso in se stesso, in alcuni casi mosso da soli interessi personali o di partito”. Così Nicola, segretario del Pd, in un post su Facebook. Consultazioninews,: “Mantenere la dignità della politica,ampio su programma vincolante e strategico” “Mantenere la dignità della politica è un tutt’uno con la ricostruzione di unampio fondato su un programma vincolante e strategico”, aggiunge il segretario Pd. “Se si perde la dignità ...

