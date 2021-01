Giacomo Urtis | Tra me e Tommaso Zorzi? C' è attrazione mentale

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ludovica Marchese Il concorrente della quinta edizione del reality di Alfonso Signorini racconta del suo percorso all’interno della Casa, del desiderio di diventare padre e del rapporto con la chirurgia esteticasi è contraddistinto nella casa del Grande Fratello Vip per il suo carattere divertente ed eccentrico. Entrato come ospite, l’ex isolano ha lasciato il segno, tanto che in molti non si aspettavano la sua eliminazione. Un’eliminazione che, a detta sua, se avesse avuto modo di raccontare prima la sua storia non ci sarebbe mai stata. Il suo, infatti, è un vissuto davvero toccante, segnato dalla scoperta del suo orientamento sessuale e dal complicato rapporto con il padre, che ancor’oggi non riesce ad accettare la verità. Una situazione che, insieme ad altri eventi, lo hanno persino portato a credere di essere ...

