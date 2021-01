‘Gf Vip 5’, trentacinquesima puntata: Pierpaolo Pretelli secondo finalista, Andrea Zenga in lacrime dopo l’incontro con Walter Zenga, Alda D’Eusanio nuova concorrente. In nomination vanno… (Di sabato 30 gennaio 2021) Una puntata che si è preannunciata subito ricca di colpi di scena questa trentacinquesima del Grande Fratello Vip 5: dopo un saluto ai concorrenti e ai due candidati alla finale Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, a segnare l’inizio della serata è stato il confronto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Al centro dello scontro tra i due pseudo (ex?) amici il voto per la settimana che Giulia, nella scorsa puntata, ha negato a Tommaso a favore di Pierpaolo e di Andrea: un gesto che non è andato giù a Zorzi che ha accusato l’influencer piacentina di aver agito strategicamente per salvaguardare il fidanzato. La Salemi ha provato allora a difendersi, ammettendo di aver dato una motivazione sbagliata ma spiegando di aver agito spinta anche ... Leggi su isaechia (Di sabato 30 gennaio 2021) Unache si è preannunciata subito ricca di colpi di scena questadel Grande Fratello Vip 5:un saluto ai concorrenti e ai due candidati alla finaleZelletta e, a segnare l’inizio della serata è stato il confronto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Al centro dello scontro tra i due pseudo (ex?) amici il voto per la settimana che Giulia, nella scorsa, ha negato a Tommaso a favore die di: un gesto che non è andato giù a Zorzi che ha accusato l’influencer piacentina di aver agito strategicamente per salvaguardare il fidanzato. La Salemi ha provato allora a difendersi, ammettendo di aver dato una motivazione sbagliata ma spiegando di aver agito spinta anche ...

