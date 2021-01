Formazioni ufficiali Inter Benevento | le scelte degli allenatori

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 15 Young, 22 Vidal, 36 Darmian, 77 Brozovic, 99 Pinamonti. Allenatore: Cristian Stellini(3-5-2): 1 Montipò; 15 Glik, 5 Caldirola, 93 Barba; 27 De Paoli, 56 Hetemaj, 10 Viola, 29 Ionita, 16 Improta; 17 ...

INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte BENEVENTO (3 - 5 - 2) : Montipò;...Ledi Inter Benevento match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatoriSino a quando non compare la definizione ‘ufficiali’ nel titolo della tabella, sono da considerarsi formazioni indicative. Nonostante gli sforzi nel produrre informazioni il più precise possibile ques ...Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Benevento. Il match inizierà alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza per il 4' anticipo di Serie A..