Esclusiva: Reggina, no stop per Rocca e Okwonkwo (Di domenica 31 gennaio 2021) Il mercato in entrata della Reggina non si ferma ovviamente all’ultimo acquisto, un colpo di spessore come Edera in prestito secco dal Torino. Si va avanti no stop per il centrocampista Michele Rocca del Foggia e per l’attaccante Orji Okwonkwo dopo il via libera del Bologna. Foto: Logo Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Il mercato in entrata dellanon si ferma ovviamente all’ultimo acquisto, un colpo di spessore come Edera in prestito secco dal Torino. Si va avanti noper il centrocampista Micheledel Foggia e per l’attaccante Orjidopo il via libera del Bologna. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SalernoSport24 : ??? L'indimenticabile Tedesco ci racconta il suo legame con Salernitana e Reggina #RegSal #esclusiva #SerieBKT - Noovyis : (Esclusiva: Edera alla Reggina, è fatta. Prestito fino a giugno) Playhitmusic - - psb_original : ESCLUSIVA PSB - Colomba: 'Reggina, un uomo d'area come Iemmello servirebbe come il pane. Castori tecnico pratico, l… - Cuore_Toro : Esclusiva Pedullà: Edera-Reggina in chiusura. - zazoomblog : Esclusiva: Edera-Reggina in chiusura. E’ attesa per Okwonkwo - #Esclusiva: #Edera-Reggina #chiusura. -