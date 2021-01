Daydreamer, Polen e Yigit: chi sono i Fratelli che vogliono dividere Can e Sanem (Di sabato 30 gennaio 2021) Polene e Yigit sono gli affascinanti Fratelli che voglio dividere Can e Sanem. Scopriamo insieme qualcosa in più sugli antagonisti dei protagonisti di Daydreamer. Leggi su comingsoon (Di sabato 30 gennaio 2021)e egli affascinantiche voglioCan e. Scopriamo insieme qualcosa in più sugli antagonisti dei protagonisti di

Sole63951735 : RT @elecd_dream: La mia faccia ogni volta che vedo Polen e Yigit. ??#DayDreamer - Michi_Brembilla : RT @Lii_dia_: Mevkibe schifa Yigit e Polen tanto quanto tutto il fandom?? #DayDreamer - amocanesanem : RT @Lii_dia_: Mevkibe schifa Yigit e Polen tanto quanto tutto il fandom?? #DayDreamer - annarita_vuolo_ : RT @princezayno: Mentre cerchiamo di far entrare #DayDreamer in tendenza... qual è il personaggio che non sopportate? Ovviamente oltre Pole… - Pamela45418688 : RT @SDany89: Ogni volta che compaiono Yigit e Polen #DayDreamer -