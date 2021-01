Cristiano Ronaldo a secco da tre partite: era successo solo una volta in Serie A (Di sabato 30 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo a secco da tre partite in A: era successo solo una volta. Ma Pirlo e la Juventus non sono preoccupati Per la seconda volta da quando è alla Juventus Cristiano Ronaldo è rimasto a secco per tre gare consecutive in Serie A. Il portoghese non ha segnato contro Inter, Bologna e Sampdoria (una simile striscia negativa non si verificava dalle sue prime tre partite in bianconero). La Juve e Pirlo non sono però preoccupati: gennaio è storicamente infatti un periodo di flessione per CR7, la cui media gol in stagione rimane eccezionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021)da trein A: erauna. Ma Pirlo e la Juventus non sono preoccupati Per la secondada quando è alla Juventusè rimasto aper tre gare consecutive inA. Il portoghese non ha segnato contro Inter, Bologna e Sampdoria (una simile striscia negativa non si verificava dalle sue prime trein bianconero). La Juve e Pirlo non sono però preoccupati: gennaio è storicamente infatti un periodo di flessione per CR7, la cui media gol in stagione rimane eccezionale. Leggi su Calcionews24.com

