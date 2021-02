Corpo forestale. Ugl chiede chiarezza (Di sabato 30 gennaio 2021) “Appare non chiara la strategia messa in atto dall’amministrazione regionale competente per colmare la grave carenza di personale agente del Corpo forestale”. A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia ed Ernesto Lo Verso, Segretario regionale Ugl/Fna. “Con una mano si avviano le procedure di concorso, tra l’altro senza seguire quanto previsto dall’art. 5, comma 1 ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di sabato 30 gennaio 2021) “Appare non chiara la strategia messa in atto dall’amministrazione regionale competente per colmare la grave carenza di personale agente del”. A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia ed Ernesto Lo Verso, Segretario regionale Ugl/Fna. “Con una mano si avviano le procedure di concorso, tra l’altro senza seguire quanto previsto dall’art. 5, comma 1 ... L'articolo UGL SICILIA.

Telegarda : Rio Bordellino color giallo sabbia, indaga la Forestale - - ARTEita : ??'20 volte Parigi': il corpo forestale francese ha recensito 218.000 ettari di bosco in via di deperimento, causa s… - forestalissimo : Renzi, vero killer professionista, come quando soppresse il Corpo Forestale dello Stato! - forestalissimo : @lucatelese Giusto! Renzi ha fatto un lavoro da killer, come quando ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato! - forestalissimo : @RaiUno @massimilianotv @GiuliaCapocchi @RaiPlay Dopo lo sgarbo al Corpo forestale dello Stato non lo sopporto più!… -