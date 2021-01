Coronavirus, la Lombardia torna a essere gialla. Fontana: «I nostri dati lo permettevano da tempo» (Di sabato 30 gennaio 2021) «tornare lunedì in zona gialla è un risultato importante e soprattutto meritato». Attilio Fontana festeggia con un post pubblicato su Facebook l’ok da parte delle autorità sanitarie a inserire la sua Regione, la Lombardia, tra i territori a basso tasso di rischio per quanto riguarda la diffusione di contagio da Coronavirus. L’epilogo arriva dopo la vicenda della zona rossa nella quale la Lombardia è finita per una settimana, per errore, a causa di calcoli sbagliati sul contagio. Una questione che lo stesso Fontana aveva alla fine liquidato spiegando che, forse, alla fine non era «colpa di nessuno», assolvendosi implicitamente da qualsiasi tipo di responsabilità. «Un risultato meritato dai lombardi che hanno sempre dimostrato senso civico nel rispetto delle ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) «re lunedì in zonaè un risultato importante e soprattutto meritato». Attiliofesteggia con un post pubblicato su Facebook l’ok da parte delle autorità sanitarie a inserire la sua Regione, la, tra i territori a basso tasso di rischio per quanto riguarda la diffusione di contagio da. L’epilogo arriva dopo la vicenda della zona rossa nella quale laè finita per una settimana, per errore, a causa di calcoli sbagliati sul contagio. Una questione che lo stessoaveva alla fine liquidato spiegando che, forse, alla fine non era «colpa di nessuno», assolvendosi implicitamente da qualsiasi tipo di responsabilità. «Un risultato meritato dai lombardi che hanno sempre dimostrato senso civico nel rispetto delle ...

