Coronavirus, i numeri in chiaro, Sebastiani: «La media dei decessi non migliora e con le zone gialle la curva peggiorerà» – Il video (Di sabato 30 gennaio 2021) Tra circa 24 ore molte Regioni d’Italia riapriranno i battenti alla zona gialla, sperando in una ripartenza più duratura possibile. Quello che si teme è un dietrofront repentino sull’alleggerimento delle misure a causa di un possibile peggioramento dei contagi. «Sarà molto probabile, così come abbiamo visto per il periodo a Natale. Il dato che preoccupa di più e che non accenna a scendere è quello dei decessi, il pericolo a cui andiamo incontro è quello di condizionare ancora in negativo la curva». A mettere i numeri in chiaro con Open oggi è il matematico del Cnr, il professor Giovanni Sebastiani, che proprio sul tasto più dolente del bollettino giornaliero sui dati Covid fornisce una media preoccupante. «La media dei decessi non supera il 2% di ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Tra circa 24 ore molte Regioni d’Italia riapriranno i battenti alla zona gialla, sperando in una ripartenza più duratura possibile. Quello che si teme è un dietrofront repentino sull’alleggerimento delle misure a causa di un possibile peggioramento dei contagi. «Sarà molto probabile, così come abbiamo visto per il periodo a Natale. Il dato che preoccupa di più e che non accenna a scendere è quello dei, il pericolo a cui andiamo incontro è quello di condizionare ancora in negativo la». A mettere iincon Open oggi è il matematico del Cnr, il professor Giovanni, che proprio sul tasto più dolente del bollettino giornaliero sui dati Covid fornisce unapreoccupante. «Ladeinon supera il 2% di ...

DaniloServadei : - Notiziedi_it : Coronavirus, i numeri in chiaro, Sebastiani: «La media dei decessi non migliora e con le zone gialle la curva peggi… - Open_gol : A mettere i numeri in chiaro è il matematico del Cnr Sebastiani che fa un quadro di quella che è «in assoluto la no… - TDSestieri : RT @veneziatoday: Coronavirus, bollettino serale del 30 gennaio: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: Coronavirus, i numeri che i giallorossi non vogliono vedere: dai morti ai disoccupati, così muore l'Italia https://t.co… -