Coppia scomparsa a Bolzano: convalidato il fermo al figlio Benno

Benno Neumair il figlio della Coppia scomparsa a Bolzano lo scorso 4 gennaio, è stato arrestato per il presunto omicidio, e ascoltato oggi dal giudice. Il 30enne non ha voluto rilasciare dichiarazioni durante l'interrogatorio davanti ai magistrati della Procura di Bolzano e secondo l'avvocato sarebbe "molto provato" dalla vicenda. Per Neumair è stata confermata la convalida del fermo dal magistrato incaricato delle indagini, Carla Scheidle.

Benno Neumair resta in carcere

Benno Neumair, indagato dal 18 gennaio per il presunto omicidio dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, rimarrà in carcere. Secondo la Procura di Bolzano esiste il pericolo di reiterazione del reato, il pericolo di fuga e di inquinamento

