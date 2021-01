Chiellini sogna lo scudetto Le dichiarazioni

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 31 gennaio 2021)loe l'impresa non è impossibile. I giochi per la squadra di Pirlo sono ancora aperti per mantenere il dominio in Italia. Il difensore bianconero ha parlato al termine della vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di Sky: "Lo avevo detto io prima della partita, l'importanza di questa partita era nelle difficoltà L'articolo proviene da Webmagazine24.