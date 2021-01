Carceri | Comi penalisti Roma | ‘e' emergenza nell' emergenza | rischio implosione sistema'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021), 30 gen. (Adnkronos) - “Un'è quella che, pur con virtuose eccezioni, affligge ilcarcerario nazionale in generale e quellono in particolare, già di per sé seriamente compromesso da problematiche endemiche quali il sovraffollamento, le scarse condizioni igienico-sanitarie, la carenza di programmi e strutture utili per il reinserimento sociale dei detenuti”. Cosi' il presidente della Camera Penale diVincenzoin occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto della Corte di Appello di. “Tale situazione attribuisce alla quota retributiva della pena caratteri afflittivi superiori a quelli previsti e consentiti e rischia di mettere ...