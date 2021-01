Calcio | Sampdoria-Juventus 0-2 | decidono i gol di Federico Chiesa e di Aaron Ramsey a Marassi

(Di sabato 30 gennaio 2021) Lasbancae conquista i tre punti nel match valido per la 20ma giornata di Serie A 2020-2021. I bianconeri hanno sconfitto lagrazie alle realizzazioni diche al 20?, su assist di Alvaro Morata, e del galleseal 91?. Tre punti importanti per bianconeri che salgono a quota 39 punti a -2 dall’Inter seconda, che però giocherà questa sera contro il Benevento e avrà l’opportunità di allungare. PRIMO TEMPO – Andrea Pirlo punta sulla coppia tutta esperienza in difesa formata da Bonucci e Chiellini, con Arthur a dirigere le operazioni,incursore di fascia e il duo Cristiano Ronaldo-Morata davanti. Ranieri opta per uno schieramento speculare con Quagliarella e Keita binomio offensivo. Dopo una fase ...

SkySport : SAMPDORIA-JUVENTUS 0-2 Risultato finale ? ? #Chiesa (20’) ? #Ramsey (90+1') ?? - SkySport : Sampdoria-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari - tuttosport : #Sampdoria-#Juve, la probabile formazione di #Pirlo ?? - OA_Sport : #CALCIO La Juve sbanca Marassi e conquista tre punti importanti: Chiesa e Ramsey a segno - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, #SampdoriaJuventus 0-2: #Chiesa e #Ramsey espugnano il Ferraris. Nel diluvio di Genova decisivo l'inserimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sampdoria

La Juventus, nella prima giornata di ritorno della Serie A, batte laper 2 - 0: decisive la reti di Chiesa e Ramsey per i bianconeri che conquistano 3 punti fondamentali nella lotta scudetto. Pirlo deve rinunciare a Dybala, ancora fermo per infortunio, e si ...GENOVA - Alla Juve bastano le reti di Chiesa al 20' del primo tempo e di Ramsey al 90' per espugnare il "Ferraris" sotto il diluvio: battuta 2 - 0 ladi Ranieri .(Adnkronos) - In apertura di ripresa bella intuizione di Ronaldo che verticalizza per la corsa di Morata, anticipato da Audero in uscita che ...Al Ferraris, nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A, la Juventus vince per 2-0 contro la Sampdoria con le reti di Federico Chiesa e Ramsey, si porta a -7 dal Milan capolista e ...