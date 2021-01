Boccia | Pressione sui produttori di vaccino per consegna dosi

(Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - "Continuiamo a mantenere alta lasulle aziende farmaceutiche per il rispetto delle forniture. A febbraio gli ulteriori 4 milioni di vaccini in arrivo che si sommano ai due già arrivati, devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi". Lo ha detto secondo quanto si apprende il ministro per gli Affari regionali, Francerco, nel corso dell'incontro con le Regioni sul piano vaccini.

Al quinto posto Francesco Boccia, in prima linea in questi mesi nel complesso rapporto con le Regioni. Circa i 2/3 segnalano il necessario rilancio del tessuto produttivo del Paese e la riduzione della pressione fiscale.