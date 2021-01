Antonio Zequila | “Flirt con Dayane Mello? Voleva venire con me alle Maldive…”

(Di sabato 30 gennaio 2021)ammette di aver avuto untelefonico conè stato uno dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. In una recente intervista su RTL 102.5 News di Francesco Fredella, l’attore napoletano ha fatto il nome die ovviamente è scoppiato il gossip. In pratica, ‘Er Mutanda’ ha rivelato di aver avuto un ‘telefonico’ con la modella brasiliana, al momento unica finalista certa del GF Vip 5. “È vero, l’ho cercata io a maggio perché dovevamo fare un film. Mi serviva una bellissima giornalista che avesse poi delle scene amorose con me che facevo l’ispettore”, ha dichiarato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. La conoscenza con...

La_Rosalies : Antonio Zequila dalla voce #IlCantanteMascherato - frlogi : Il lupo è Antonio Zequila #IlCantanteMascherato - icarvsplume : RT @Valer10ASR: #IlCantanteMascherato il lupo è Antonio Zequila - Enchalamet : Perché il lupo mi assomiglia ad Antonio Zequila? Anche se non credo che possa entrare ancora in Rai dopo la litigata #IlCantanteMascherato - Valer10ASR : #IlCantanteMascherato il lupo è Antonio Zequila -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Zequila

Liberoquotidiano.it

Stiamo parlando diil cui racconto possiamo riprendere da Libero Quotidiano : "Se c'è stata un flirt? Sì. Diversi mesi fa e prima del Grande Fratello Vip, abbiamo avuto un incontro a ...Qual è il segreto che nasconde, gelosamente, la madre di? Per adesso un mistero, ma sembra che breve possa essere svelato. Infatti, sui social - dopo l'annuncio della busta - choc di Barbara d'Urso - non si parla di altro. Nella busta ...GF Vip: Dayane Mello ancora nell'occhio del ciclone per un presunto flirt con un concorrente della scorsa edizione del reality ...Sul conto di Antonio Zequila si sta parlando moltissimo della presenza di materiale scottante. Ed a dire come stanno le cose è lui stesso ...